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Ученые намерены остановить диабет уколами инсулина в глаза

Ученые изобрели новую методику лечения расстройств метаболизма. Так, диабет они намерены останавливать уколами инсулина в глаза.

Лечение диабета первого типа сложное и нередко является безуспешным. Новая технология, изобретенная специалистами недавно, предполагает борьбу с недугом с помощью имплантации в глаза пациента клеток, которые естественным путем производят инсулин. Благодаря такому способу отпадет необходимость в ежедневных уколах инсулина более чем на 50%. Первые опыты с использованием животных прошли успешно, далее специалисты намерены проверить работу методики на людях.

Следует отметить: если второй тип диабета вызывается лишним весом, неправильным образом жизни, то первый тип болезни возникает из-за разрушения клеток, производящих инсулин. Он считается неизлечимым, а пациенты, страдающие от подобного недуга, нуждаются в постоянных инъекциях. Ранее уже была изобретена технология внедрения в ткани печени инсулинпроизводящих клеток. Однако при сокращении потребности в этом гормоне сами трансплантированные клетки постоянно подвергаются атаке иммунной системой человека как чужеродные.

Даже применяя мощные иммунносупрессорные препараты, порядка половины таких клеток разрушаются организмом за считанные дни после их имплантации. Новый метод внедряет донорские клетки в область передней камеры глаза между внутренней поверхностью сетчатки и радужной оболочкой. Именно эта зона обладает свойствами иммунной привилегии и не подвергается иммунной атаке на инородные тела.

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Наука
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 14:32

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