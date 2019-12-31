Эксперты озвучили правила посещения бани





Профессор Леонид Лазебник не рекомендует ходить в баню при алкогольном опьянении, ведь таким образом осуществляется лишняя нагрузка на организм. При повышенной температуре окружающей среды происходит обезвоживание организма, поэтому важно не пренебрегать пополнением водного баланса. Для этого отлично подойдёт минеральная вода. Однако не стоит злоупотреблять, эксперт рекомендует выпивать не больше литра, чтобы не было лишней нагрузки на почки, вены и сердце.Врачом-терапевтом Виктором Лишиным также даны рекомендации о том, что посещать баню на полный или пустой желудок не рекомендуется. При переедании может произойти нарушение пищеварения, при голоде возникает ощущение слабости, тошноты или болей в голове. Лучше отказаться от прыжков в холодный бассейн или снег, это может привести к спазму сосудов и остановке сердца. Для большинства людей посещение данного заведения является полезным, однако необходимо учитывать, что при сердечных болезнях, заболеваниях почек, печени и дыхательных путей это делать не рекомендуется.