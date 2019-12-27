В Великобритании компания The Unseen создала изменяющую цвет краску для волос Fire
Производитель косметических средств The Unseen из Великобритании создал краску для волос, изменяющую свой цвет под воздействием температурных колебаний окружающей среды. Продукт под названием Fire компания представила на мероприятии London Fashion Week.
По совам создателей инновационной краски, разработанные ими пигменты представляют собой целую группу смешанных веществ, изменяющих свои оттенки в зависимости от температуры воздуха. Как выяснили исследователи, на самом деле в мире такие свойства присущи огромному количеству субстанций. Единственная проблема для изобретателей заключается в необходимости для смены цвета пигментов очень высокой или низкой температуры, так как данные изменения происходят в связи с химреакциями.
Однако в мире существуют вещества, которые обладают термохромными характеристиками, хорошо выражающимися при относительно небольших перепадах температуры – их сотрудники The Unseen и взяли за основу при разработке краски Fire. Уточняется, использующиеся в этой продукции вещества не являются токсичными для человеческого организма, так как уже применяются производителями: например, для создания популярной сегодня посуды, меняющей оттенок при воздействии высоких температур.
По совам создателей инновационной краски, разработанные ими пигменты представляют собой целую группу смешанных веществ, изменяющих свои оттенки в зависимости от температуры воздуха. Как выяснили исследователи, на самом деле в мире такие свойства присущи огромному количеству субстанций. Единственная проблема для изобретателей заключается в необходимости для смены цвета пигментов очень высокой или низкой температуры, так как данные изменения происходят в связи с химреакциями.
Однако в мире существуют вещества, которые обладают термохромными характеристиками, хорошо выражающимися при относительно небольших перепадах температуры – их сотрудники The Unseen и взяли за основу при разработке краски Fire. Уточняется, использующиеся в этой продукции вещества не являются токсичными для человеческого организма, так как уже применяются производителями: например, для создания популярной сегодня посуды, меняющей оттенок при воздействии высоких температур.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:30