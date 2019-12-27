В Великобритании компания The Unseen создала изменяющую цвет краску для волос Fire





По совам создателей инновационной краски, разработанные ими пигменты представляют собой целую группу смешанных веществ, изменяющих свои оттенки в зависимости от температуры воздуха. Как выяснили исследователи, на самом деле в мире такие свойства присущи огромному количеству субстанций. Единственная проблема для изобретателей заключается в необходимости для смены цвета пигментов очень высокой или низкой температуры, так как данные изменения происходят в связи с химреакциями.Однако в мире существуют вещества, которые обладают термохромными характеристиками, хорошо выражающимися при относительно небольших перепадах температуры – их сотрудники The Unseen и взяли за основу при разработке краски Fire. Уточняется, использующиеся в этой продукции вещества не являются токсичными для человеческого организма, так как уже применяются производителями: например, для создания популярной сегодня посуды, меняющей оттенок при воздействии высоких температур.