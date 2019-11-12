В Новой Зеландии нашли окаменелые останки гигантского пингвина





Ученые обнаружили окаменелости на Северном острове Новой Зеландии, это первая подобная находка в этой местности, обычно такие останки обнаруживают на Южном острове. В последствии оказалось, что найденые кости позволяют практически полностью восстановить скелет обитателя этого неизвестного науке вида пингвинов. От других сородичей он отличался большим и удлиненным клювом, а также вытянутыми конечностями.Средний рост представителей этого вида пингвинов достигал 1,6 метра, что делает их гигантами по сравнению с нынешними сородичами. Таких размеров они достигали из-за того, что в морях и океанах пропали естественные враги, угрожавшие их жизни – крупные морские рептилии. Сейчас же самый большой вид, королевский пингвин, достигает максимум 1,2 метра.Ученые отмечают, что данная находка позволяет им точнее изучить историю эволюции этого вида. Сейчас информации о пингвинах немало, однако существуют пробелы. Например, известно, что около 60 млн лет назад вид потерял возможность летать, а его дальним потомком были морские птицы. Специалисты считают, что найденный гигантский пингвин является переходным звеном между самыми древними находками и современными видами.