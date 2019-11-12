В Новой Зеландии нашли окаменелые останки гигантского пингвина
В Новой Зеландии ученые нашли окаменелые останки неизвестного ранее вида пингвинов. Их изучение показало, что они являются частями гигантского представителя этих морских животных, чьей рост достигал 1,6 метра.
Ученые обнаружили окаменелости на Северном острове Новой Зеландии, это первая подобная находка в этой местности, обычно такие останки обнаруживают на Южном острове. В последствии оказалось, что найденые кости позволяют практически полностью восстановить скелет обитателя этого неизвестного науке вида пингвинов. От других сородичей он отличался большим и удлиненным клювом, а также вытянутыми конечностями.
Средний рост представителей этого вида пингвинов достигал 1,6 метра, что делает их гигантами по сравнению с нынешними сородичами. Таких размеров они достигали из-за того, что в морях и океанах пропали естественные враги, угрожавшие их жизни – крупные морские рептилии. Сейчас же самый большой вид, королевский пингвин, достигает максимум 1,2 метра.
Ученые отмечают, что данная находка позволяет им точнее изучить историю эволюции этого вида. Сейчас информации о пингвинах немало, однако существуют пробелы. Например, известно, что около 60 млн лет назад вид потерял возможность летать, а его дальним потомком были морские птицы. Специалисты считают, что найденный гигантский пингвин является переходным звеном между самыми древними находками и современными видами.
Ученые обнаружили окаменелости на Северном острове Новой Зеландии, это первая подобная находка в этой местности, обычно такие останки обнаруживают на Южном острове. В последствии оказалось, что найденые кости позволяют практически полностью восстановить скелет обитателя этого неизвестного науке вида пингвинов. От других сородичей он отличался большим и удлиненным клювом, а также вытянутыми конечностями.
Средний рост представителей этого вида пингвинов достигал 1,6 метра, что делает их гигантами по сравнению с нынешними сородичами. Таких размеров они достигали из-за того, что в морях и океанах пропали естественные враги, угрожавшие их жизни – крупные морские рептилии. Сейчас же самый большой вид, королевский пингвин, достигает максимум 1,2 метра.
Ученые отмечают, что данная находка позволяет им точнее изучить историю эволюции этого вида. Сейчас информации о пингвинах немало, однако существуют пробелы. Например, известно, что около 60 млн лет назад вид потерял возможность летать, а его дальним потомком были морские птицы. Специалисты считают, что найденный гигантский пингвин является переходным звеном между самыми древними находками и современными видами.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:20