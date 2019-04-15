Алябьева Светлана Григорьевна - история успеха экс-руководителя финансовой службы Роскосмоса





Сегодня космической промышленностью России заведует Роскосмос. Это крупная организация, объединяющая специалистов самых разных профилей. Ведь помимо полетов астронавтов и запусков летательных аппаратов эта отрасль включает в себя и огромную административную работу: составление долгосрочных планов, так как срок изготовления ракетно-космической техники обычно составляет несколько лет, утверждение бюджетов, в которых предусматриваются все возможные риски, например, изменения условий финансирования (секвестрование бюджета, изменения графика финансирования или срока изготовления и т.д.), а также взаимодействие с государством на самом высоком уровне. Подчас именно эта ответственность ложится на женские (но отнюдь не хрупкие) плечи.С.Г. Алябьева приняла на себя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ФКА Роскосмос в 2011 году и координировала работу финансово-экономического блока Агентства несколько лет. Под ее ответственностью находился практически весь экономический цикл: от бюджетного планирования до контроля и ревизии.Как признается Светлана Григорьевна Алябьева, она мечтала работать в Роскосмосе с детства. Это предопределило и ее обучение в Военно-космической академии им. А.Ф. Можайского, и весь ее дальнейший карьерный путь. В ее профессиональной биографии множество страниц, которыми стоит гордиться: начав трудовую деятельность с должности простого специалиста в ОАО “Объединенная судостроительная корпорация”, Алябьева зарекомендовала себя высокопрофессиональным и работоспособным сотрудником, и постепенно доросла до должности заместителя начальника управления военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа в Министерстве Обороны. Здесь она отвечала за методическое обеспечение процедур обоснования и согласования цен государственными заказчиками и исполнителями государственного оборонного заказа. Тяжелая и ответственная работа дала Алябьевой возможность проявить себя как внимательного, собранного, нацеленного на результат начальника.В 2011 году она становится начальником финансово-экономического управления ФКА. Для этой должности у Светланы Григорьевны были все необходимые компетенции - профильное образование, а также опыт взаимодействия с госструктурами и курирования госзаказов.В те годы отрасль находилась в кризисе: финансирование космической деятельности было ниже требуемого примерно на 0,1% ВВП. На новой должности перед Светланой Григорьевной стояли трудные задачи: произвести концептуальную реорганизацию контрактной деятельности Агентства, повысить рейтинг ФКА Роскосмос среди главных администраторов средств федерального бюджета за счет оперативного мониторинга качества финансового менеджмента, обосновать объемы финансирования целевых проектов и многое другое.Благодаря разнообразному опыту, академическим знаниям, глубокому пониманию организации и функционирования ракетно-космической промышленности и искренней личной приверженности Роскосмосу Светлане Григорьевне удалось решить не только насущные проблемы предприятия, но и подготовить несколько глобальных проектов, которые способствовали модернизации отрасли и открыли перед РКП новые горизонты. Так, за счет оперативного мониторинга качества финансового менеджмента рейтинг Роскосмоса среди главных администраторов федерального бюджета взлетел на 19 пунктов! Также всего за год объем согласованных сделок вырос на 59%. Впервые были выделены средства на страхование космических пусков, и многое другое. И так совпало, что именно в период ее работы отечественная РКП показала существенные результаты на международном уровне: за 2 года доля российской космонавтики на мировом рынке увеличилась в 4 раза! Возможно это и есть наивысшая оценка упорному самоотверженному труду!Покинув Роскосмос, Алябьева продолжила работу в департаменте бюджетной политики в сфере военной и правоохранительной службы и государственного оборонного заказа Министерства финансов РФ. А в 2017 году занимает должность Советника Председателя Внешэкономбанка.