Медики назвали основные симптомы развивающегося инсульта головного мозга





Прежде всего, стоит выделить острую головную боль, указывающую на дисфункцию головного мозга. Среди остальных не менее ключевых симптомов стоит отметить нарушение походки, регулярную тошноту, раздвоение в глазах или головокружение, а также потерю сознания при колебании артериального давления. Явными признаками развития инсульта считаются нарушение речи, перекос лица и онемение конечностей.По мнению врачей, инсульт гораздо легче предотвратить, чем лечить. Люди, которые сталкиваются с данной болезнью, могут составлять трудности и себе, и родственникам. Согласно статистике, более 79% человек, перенесших инсульт, затем становятся инвалидами, за которыми нужен регулярный уход.