АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019 года с большим экраном от 6,4 дюйма
EUR 74.33 USD 65.51
Курс валют на 23.02.2019

Медики назвали основные симптомы развивающегося инсульта головного мозга

На планете каждый год до полумиллиона людей сталкиваются с инсультом. Врачи решили рассказать о главных признаках данного недуга.
Медики назвали основные симптомы развивающегося инсульта головного мозга

Прежде всего, стоит выделить острую головную боль, указывающую на дисфункцию головного мозга. Среди остальных не менее ключевых симптомов стоит отметить нарушение походки, регулярную тошноту, раздвоение в глазах или головокружение, а также потерю сознания при колебании артериального давления. Явными признаками развития инсульта считаются нарушение речи, перекос лица и онемение конечностей.

По мнению врачей, инсульт гораздо легче предотвратить, чем лечить. Люди, которые сталкиваются с данной болезнью, могут составлять трудности и себе, и родственникам. Согласно статистике, более 79% человек, перенесших инсульт, затем становятся инвалидами, за которыми нужен регулярный уход.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:25

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фотография с нового смартфона Nokia 9
Беременная Александра Стриженова попала
В Сеть выложили первые фото новой LADA
Марат Башаров может остаться без роли
Ученые назвали причину быстрого
В России начали производить уникальные
Назван ТОП-5 самых дорогих в России
У Элины Камирен появился веский повод
Huawei представит складной смартфон в
Вадим Андреев рассказал о причинах
Ксения Бородина уже в детстве
Врачи огласили действенные методы
В Новосибирске бетонная плита раздавила
В центре Красноярска женщина погибла от
Ольге Бузовой на 23 февраля напомнили о
Аборт любовницы и внебрачный ребёнок:
Маргарита Ларченко увеличила себе грудь
Стелс и мобильные телефоны: Назван
Учёные рассказали о полезных свойствах
Роза Сардарова жестоко унизила Захара
Муж Бородиной Курбан Омаров опубликовал
Названы 5 неизвестных многим полезных
Ольга Рапунцель устроила Дмитрию
Майя Донцова обозвала Иосифа Оганесяна
В Перми 25-летняя девушка погибла после
Ирина Пинчук нелицеприятно высказалась
Тайным возлюбленным Ольги Бузовой может
В Бурятии в отделении полиции мужчин
Назван ТОП-5 лучших смартфонов 2019
В Санкт-Петербурге 15-летняя школьница
Просмотреть все новости