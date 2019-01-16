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Учёные смогли впервые изучить поверхность Титана

Научные деятели смогли впервые изучить поверхность Титана. Речь идёт о самом загадочном спутнике Сатурна.

Учёные смогли впервые изучить поверхность Титана


Поверхность данного спутника является окутанной непрозрачной плотной атмосферой. Вследствие этого изучить ее смогли не сразу. Информация получена за счёт использования зонда "Гюйгенс". Он смог проникнуть в нижние слои присутствующей атмосферы, осуществив пролет в течение 2,5 часов. Зонд при этом сделал ряд фотоснимков. На фото видно реки, а также озера, которые заполнены жидкостью. Согласно предположениям учёных, речь идёт о метане, а также этане, потому что температура на Титане составляет 180°С. В данном случае реки не могут состоять из воды. В ходе исследования с применением ультракрасного спектрометра стало известно, что экваториальные области обладают равномерным коричневым оттенком. Ближе к полюсам наблюдаются фиолетовые, а также голубоватые оттенки. Согласно предположениям, речь в данном случае ведётся о местах, которые богаты на водяной лёд.

Сотрудникам NASA стало известно, что кольца планеты Сатурн могут исчезнуть уже через 100 000 000 лет. Кольца в основном состоят из льда. Его частицы вследствие гравитации притягиваются к планете. Из-за этого они стремительно истощаются. Некоторые учёные предполагают, что вся система колец может исчезнуть уже через 300 000 000 лет.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:30

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