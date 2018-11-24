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Врач-сексолог рассказал о пользе красного сухого вина перед сексом

Ученые давно утверждают, что умеренное употребление алкогольных напитков перед интимной близостью оказывает благотворное влияние на человека, особенно в случае, если у него имеются проблемы психологического характера. При этом, как рассказал практикующий врач-сексолог Александр Полеев, в данном вопросе имеется немало нюансов.

Врач-сексолог рассказал о пользе красного сухого вина перед сексом

Эксперт признал, что в интимной жизни партнеров часто сдерживают психологические факторы - стеснительность, сомнение в собственной привлекательности и страх перед провалом во время секса. Робкими и застенчивыми могут быть как представители слабой, так и сильной половины человечества, но часто представления партнеров не совпадают с реальным восприятием в сексе. Впрочем, это не избавляет их от психологических проблем. В таких случаях разрушить барьеры действительно помогает алкоголь. Правда, это должны быть небольшие дозы, и желательно, некрепких напитков.

Сексолог не рекомендует пить водку, крепленое вино, крепкий коньяк или пиво, а вот против двух рюмок красного сухого вина или 50 г французского коньяка он ничего не имеет против. Врач считает, что в таком количестве определенный алкоголь выступает в роли слабого стимулятора, который может воздействовать не только на сам секс, а и на интимное общение. Эксперт подчеркивает, что крепкие напитки слишком быстро делают свое дело, но при этом обманывают истинные ощущения человека.

Например, вскоре после употребления водки мужчине может показаться, что он уже готов, почувствовав себя смелым, он может накинуться на партнершу, но вдруг обнаружит отсутствие эрекции. В идеале следует употреблять французское красное сухое вино. Оно отлично влияет на физиологические процессы и расслабляют психику.



 
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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 15:31

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