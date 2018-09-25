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Эксперты анонсировали быстрые способы избавления от похмелья

Эксперты назвали быстрые способы, как избавиться от похмелья. В этом списке оказалась также медитация.

Эксперты анонсировали быстрые способы избавления от похмелья


Во время постинтоксикационного состояния из-за злоупотребления алкоголем, симптомы могут зачастую казаться мучительными, бесконечными, с мыслями, что это было уже в последний раз. Сидней Рори Кинселл, являющийся учителем медитации, заверяет, что чувство вины человеку не дает выздоравливать, усугубляя при этом положение дел. Эксперт отмечает, что за 11 минут можно решить проблемы, имеющие нелицеприятный характер, читая мантру на протяжении вышеуказанного отрезка времени. Прочие методы в себя включают употребление обильного количества воды, которая является эликсиром жизни. Воду нужно пить перед сном, после пробуждения, для того, чтобы восполнить потерянную жидкость организмом. В этом случае кокосовая вода является хорошим решением, так как в ней имеется очень высокое количество минералов, а также электролитов.

С такими неприятными симптомами помогут справиться травяные чаи. Речь также идёт о напитке из имбиря, способном уменьшить тошноту. Соки запускают процесс восстановления. Исключением является апельсиновый сок, потому что он очень кислый, может раздражать чувствительный желудок. Отличными составляющими является груша, клюква, ананас. Огуречный рассол поможет стимулировать печень непосредственно для ускоренной детоксикации человеческого организма. По словам медиков, при похмелье нужно обязательно есть. Лучшим решением в данном случае является яйцо, сваренное вкрутую, при сочетании с листовым салатом. Кислотность организма нормализует овсянка. Она его насыщает полезными веществами. Хорошей альтернативой также является куриный суп с лапшой.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:02

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