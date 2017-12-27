Учёные: Дизельные двигатели убивают людей, а чистый воздух способен увеличить продолжительность жизни

Исследование учёных-физиологов из Массачусетского технологического института (США) показало, что загрязнение почвы, воды и воздуха влияет на сокращение продолжительности жизни людей. Опыты и мониторинг большой группы людей в различных регионах США показали, что максимальный урон в этом случае наносят твердые частицы в воздухе после сгорания дизельного топлива.Там, где высок уровень загрязнения окружающей среды специалисты выявили повышенный уровень смертности из-за респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах. Ранее немецкие ученые доказали реальный вред дизельных моторов для людей, потому что не сгоревшее топливо от выбросов тепловых электростанций и автомобильных моторов. В этом случае частицы достигают самых глубоких отделов легких человека - а это, в свою очередь, вызывает разрушение альвеол легких и повреждение всей дыхательной системы.