АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

Камера МКС зафиксировала «массовую эвакуацию НЛО» с Земли

В понедельник, 18 мая, одна из камер МКС зафиксировала пока не нашедшее объяснения событие. От Земли отдалялось огромное количество ярко-белых точек разного размера и уфологи предположили, что это могла быть «массовая эвакуация НЛО» с Голубой планеты.
Камера МКС зафиксировала «массовую эвакуацию НЛО» с Земли

В кадрах материала, снятого камерой МКС, можно рассмотреть быстро пролетающие над Землёй объекты. Уфологи уверены, что это не могут быть созданные человеком аппараты, так как двигаются они на огромной скорости, пока недостижимой для технологий землян. По одной из версий, на видео запечатлен момент «эвакуации» кораблей представителей внеземных цивилизаций планеты, но объяснения, почему все НЛО улетают одновременно, пока никто из экспертов дать не может.

Скептически настроенные интернет-пользователи сомневаются, что Землю действительно покидали пришельцы. Они выдвигают теории о попавшем в объектив камеры МКС космическом мусоре, каких-то помехах или оптической иллюзии, вводящей в заблуждение конспирологов.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Хороша!»: Галкин был восхищен шагающей «походкой от бедра» Пугачёвой во время прогулки по…
Камера МКС зафиксировала «массовую эвакуацию НЛО» с…
Экс-мужья Климовой Игорь Петренко и Гела Месхи встретились на съемках сериала «Черная…
Валерия во время самоизоляции полностью отказалась от ресторанной…
"Очень ревнивая": Николай Цискаридзе впервые рассекретил свою "даму…
Родион Газманов о жалующихся на безденежье артистах: «Лицемерно делать это за рулём люксового…
Российские ученые изобрели технологию для продления эксплуатации деталей самолетов и…
Певица Слава собирается отправится в Сочи после отмены ограничительных…
"Получила водительские права": Алина Загитова похвасталась новым…
Лера Кудрявцева в честь дня рождения устроила домашнюю вечеринку с шашлыками и…
Смартфон со стилусом LG Stylo доступен в США за 179…
Заболевший пневмонией тесть Дмитрия Харатьяна умер за месяц до 85-летнего…
Политолог Михаил Погребинский рассказал об изменениях в отношениях между Россией и Украиной за год президентства…
Экс-участницу «Дом-2» Розу Райсон фанаты раскритиковали за вокал и посоветовали больше не…
Новая версия Samsung Galaxy S10+ неожиданно появилась в…
Мария Орзул вспомнила об устроенной ей травле после поцелуя с Артёмом…
«Лень бриться»: Кристина Асмус показала «отросшие» за время самоизоляции…
Астролог Павсекакий рассказал о тайне города Ухань, ставшего главным очагом…
Участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров похвастался купленным кроссовером BMW…
Диетологи рассказали о девяти вредных для организма человека…
Дженнифер Энистон поделилась собственным мнением об Анджелине…
Ученые сообщили о снижении на 17% выбросов углекислого газа в атмосферу из-за карантинных…
«Плюс 2,5 кг»: Юлия Снигирь по просьбам поклонникам поправилась за время…
«Полгода придется выдавливать его из себя»: Уткин саркастически высказался об интервью Дудя с…
Единственный сын Светланы Моргуновой умер от осложнений из-за…
Экономист Гудков спрогнозировал безработицу среди пожилых…
Hyundai Santa Fe оснастят новым стильным…
Боярский назвал себя «злобным старикашкой», посоветовав «воспитывать» звезд гнилыми…
Просмотреть все новости