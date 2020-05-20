Камера МКС зафиксировала «массовую эвакуацию НЛО» с Земли





В кадрах материала, снятого камерой МКС, можно рассмотреть быстро пролетающие над Землёй объекты. Уфологи уверены, что это не могут быть созданные человеком аппараты, так как двигаются они на огромной скорости, пока недостижимой для технологий землян. По одной из версий, на видео запечатлен момент «эвакуации» кораблей представителей внеземных цивилизаций планеты, но объяснения, почему все НЛО улетают одновременно, пока никто из экспертов дать не может.Скептически настроенные интернет-пользователи сомневаются, что Землю действительно покидали пришельцы. Они выдвигают теории о попавшем в объектив камеры МКС космическом мусоре, каких-то помехах или оптической иллюзии, вводящей в заблуждение конспирологов.