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Юморист Юрий Стоянов рассказал об истории создания юмористического шоу "Городок" вместе с Ильёй Олейниковым

Юморист Юрий Стоянов в прямом эфире с сыном покойного Ильи Олейникова Денисом Клявером рассказал об истории создания юмористического шоу «Городок». Успех передачи был гарантирован, а закрыли её только после смерти отца исполнителя.

Юрий Стоянов вспомнил о том, с чего начиналась история создания программы. Артист сообщил, на тот момент у него с Ильёй Олейниковым не было много денег и о них никто не знал. Кроме того, звезды также не имели опыта. По словам актёра, идея создания юмористического шоу такого формата возникла спонтанно, когда артисты решили пародировать разные телевизионные программы. Данное действие совершалось в нестандартной обстановке, а Илья Олейников предложил позже показывать передачу по телевизору.

«Мы пародировали различные программы и при этом использовали ненормативную лексику. Олейников потерял партнера Рому Казакова и по этой причине не выступал ни с кем, но уже искал себе партнера. На следующее утро он сразу просмотрел кассету про наш Новый год и сообщил мне, что это рабочий материал, а значит можно выступать в паре», - вспомнил актёр.
Он также отметил, что скоро на экраны выйдут несколько картин и сериалов с участием коллеги. Согласно утверждению юмориста, во время съёмок он часто думает об Илье Олейникове.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:00

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