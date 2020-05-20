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«Хороша!»: Галкин был восхищен шагающей «походкой от бедра» Пугачёвой во время прогулки по двору

Артист разговорного жанра и шоумен Максим Галкин на странице в Instagram опубликовал небольшое видео с дефилирующей по двору подмосковного замка Аллой Пугачёвой. Комментируя «походку от бедра» супруги он с восхищением написал: «Хороша!».
«Хороша!»: Галкин был восхищен шагающей «походкой от бедра» Пугачёвой во время прогулки по двору

В кадре обнародованного ролика Алла Пугачёва с улыбкой идёт по двору в джинсах и укороченной куртке, светлых кроссовках. Волосы певица распустила, а на руки надела прозрачные чёрные перчатки. Под звучащую за кадром композицию Pretty Women из фильма «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли Примадонна демонстрирует соблазнительную походку «от бедра», кокетливо машет супругу рукой и посылает воздушные поцелуи. Максим Галкин нашёл для жены лишь один комплимент, но смог полностью выразить единственным словом «хороша» всё своё восхищение.

В комментариях большинство фолловеров присоединились к Галкину, считая, что Пугачёва визуально выглядит как минимум на десяток лет моложе, по-прежнему бодра и полна энергии. Коллеги Примадонны и шоумена оставляют вместо слов «эмодзи» в виде огня, сердец или аплодирующих рук.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:51

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