«Хороша!»: Галкин был восхищен шагающей «походкой от бедра» Пугачёвой во время прогулки по двору

В кадре обнародованного ролика Алла Пугачёва с улыбкой идёт по двору в джинсах и укороченной куртке, светлых кроссовках. Волосы певица распустила, а на руки надела прозрачные чёрные перчатки. Под звучащую за кадром композицию Pretty Women из фильма «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли Примадонна демонстрирует соблазнительную походку «от бедра», кокетливо машет супругу рукой и посылает воздушные поцелуи. Максим Галкин нашёл для жены лишь один комплимент, но смог полностью выразить единственным словом «хороша» всё своё восхищение.В комментариях большинство фолловеров присоединились к Галкину, считая, что Пугачёва визуально выглядит как минимум на десяток лет моложе, по-прежнему бодра и полна энергии. Коллеги Примадонны и шоумена оставляют вместо слов «эмодзи» в виде огня, сердец или аплодирующих рук.