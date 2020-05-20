Валерия во время самоизоляции полностью отказалась от ресторанной еды





Валерия надеется, что вскоре ситуация с пандемией стабилизируется и карантинные ограничения отменят. В этом случае артистке нужно быть обязательно в прекрасной физической форме, чтобы радовать со сцены поклонников не только вокалом, но и стройной фигурой. Для этого Валерия отказалась от ресторанной еды и больше времени проводит на кухне, готовя для родных различные блюда.Кроме того, певица ежедневно во время самоизоляции несколько часов посвящает занятиям спортом, показывая подписчикам в соцсети упражнения, помогающие поддерживать форму. Особенностью тренировок, показанных Валерией, является то, что их можно делать дома без специального спортивного инвентаря, пользуясь лишь подручными средствами.