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Валерия во время самоизоляции полностью отказалась от ресторанной еды

Популярная эстрадная исполнительница Валерия во время самоизоляции решила полностью отказаться от ресторанной еды и запретила заказывать готовые блюда на дом всем членам семьи. Вместо этого певица балует родных аналогами собственного приготовления.
Валерия во время самоизоляции полностью отказалась от ресторанной еды

Валерия надеется, что вскоре ситуация с пандемией стабилизируется и карантинные ограничения отменят. В этом случае артистке нужно быть обязательно в прекрасной физической форме, чтобы радовать со сцены поклонников не только вокалом, но и стройной фигурой. Для этого Валерия отказалась от ресторанной еды и больше времени проводит на кухне, готовя для родных различные блюда.

Кроме того, певица ежедневно во время самоизоляции несколько часов посвящает занятиям спортом, показывая подписчикам в соцсети упражнения, помогающие поддерживать форму. Особенностью тренировок, показанных Валерией, является то, что их можно делать дома без специального спортивного инвентаря, пользуясь лишь подручными средствами.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:37

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