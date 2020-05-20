Родион Газманов о жалующихся на безденежье артистах: «Лицемерно делать это за рулём люксового авто»





Родион Газманов не отрицает, что из-за режима самоизоляции эстрадные исполнители действительно несут потери в финансовом плане, так как не могут выступать на корпоративах и концертах. Однако он считает, что артисты – это люди, которые в последнюю очередь могут жаловаться на безденежье. У многих есть солидные накопления и дополнительные источники доходов, поэтому слышать жалобы на отсутствие денег у звезды, сидящей за рулём люксового класса, по меньшей мере странно, и звучат такие слова лицемерно.В России на сегодняшний день много граждан, которым реально сложно выживать в период пандемии, констатировал Родион Газманов. В первую очередь помощь требуется пожилым людям, временно лишённым возможности элементарно выйти из дома на прогулку или за покупками, и именно о них нужно побеспокоиться, но никак не об артистах.