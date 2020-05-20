Российские ученые изобрели технологию для продления эксплуатации деталей самолетов и автомобилей
Специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета заявили о создании технологии, помогающей продлевать сроки эксплуатации деталей автомобилей и самолётов. Основой метода является измерение усталости конструкций.
Проще говоря, ученые способны с высокой точностью определять время разрушения той или иной детали самолётов, машин или строительных конструкций. Учитывая данные параметры, в будущем появится возможность для выпуска более прочных конструкций, отметил исследователь Роман Севастьянов.
В дальнейшем ученые хотели бы заняться созданием новой установки, чтобы изучать усталостную прочность материалов или конструкций. При этом не исключается использование переменного магнитного поля для определения степени повреждения и добавления этих данных в производство.
Проще говоря, ученые способны с высокой точностью определять время разрушения той или иной детали самолётов, машин или строительных конструкций. Учитывая данные параметры, в будущем появится возможность для выпуска более прочных конструкций, отметил исследователь Роман Севастьянов.
В дальнейшем ученые хотели бы заняться созданием новой установки, чтобы изучать усталостную прочность материалов или конструкций. При этом не исключается использование переменного магнитного поля для определения степени повреждения и добавления этих данных в производство.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:16