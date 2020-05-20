Российские ученые изобрели технологию для продления эксплуатации деталей самолетов и автомобилей





Проще говоря, ученые способны с высокой точностью определять время разрушения той или иной детали самолётов, машин или строительных конструкций. Учитывая данные параметры, в будущем появится возможность для выпуска более прочных конструкций, отметил исследователь Роман Севастьянов.В дальнейшем ученые хотели бы заняться созданием новой установки, чтобы изучать усталостную прочность материалов или конструкций. При этом не исключается использование переменного магнитного поля для определения степени повреждения и добавления этих данных в производство.