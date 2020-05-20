Лера Кудрявцева в честь дня рождения устроила домашнюю вечеринку с шашлыками и фейерверком





Лера Кудрявцева пригласила на вечеринку в загородный дом ограниченный круг самых близких людей. Угощения телеведущая заказывала в ресторане, с юмором заметив, что именинница, имеет на это полное право. Гости лакомились морскими деликатесами, среди которых даже был камчатский краб. Вечером супруг Кудрявцевой Игорь Макаров жарил шашлык из трёх видов мяса- курятины, свинины и баранины, а чуть позже небо раскрасил запущенный в честь праздника фейерверк.В разделе Stories аккаунта Instagram Кудрявцева опубликовала наиболее интересные моменты домашней вечеринки. Также ведущая показала некоторые подарки и поблагодарила всех поздравивших её людей. Среди презентов звезда особо отметила картину, подаренную художником Никасом Сафроновым.