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Лера Кудрявцева в честь дня рождения устроила домашнюю вечеринку с шашлыками и фейерверком

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева 19 мая отпраздновала 49-й день рождения. Из-за режима самоизоляции знаменитость не организовывала пышное застолье, устроив домашнюю вечеринку с шашлыками и фейерверком.
Лера Кудрявцева в честь дня рождения устроила домашнюю вечеринку с шашлыками и фейерверком

Лера Кудрявцева пригласила на вечеринку в загородный дом ограниченный круг самых близких людей. Угощения телеведущая заказывала в ресторане, с юмором заметив, что именинница, имеет на это полное право. Гости лакомились морскими деликатесами, среди которых даже был камчатский краб. Вечером супруг Кудрявцевой Игорь Макаров жарил шашлык из трёх видов мяса- курятины, свинины и баранины, а чуть позже небо раскрасил запущенный в честь праздника фейерверк.

В разделе Stories аккаунта Instagram Кудрявцева опубликовала наиболее интересные моменты домашней вечеринки. Также ведущая показала некоторые подарки и поблагодарила всех поздравивших её людей. Среди презентов звезда особо отметила картину, подаренную художником Никасом Сафроновым.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:05

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