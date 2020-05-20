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Единственный сын Светланы Моргуновой умер от осложнений из-за коронавируса

Диктор телевидения Светлана Моргунова потеряла единственного сына Максима. 52-летний мужчина, получивший подтверждение наличия у него коронавируса, умер в своей квартире.

Максим Моргунов, являвшийся сотрудником пресс-центра музея Коломенское, 10 мая почувствовал недомогание. У него поднялась до отметки 39 градусов температура, начался кашель. Знакомые порекомендовали сыну телеведущей вызвать скорую помощь. В поликлинике после трех часов в очереди пациенту сделали КТ, указавшую на поражение 28% легких.

По словам двоюродного брата Моргунова Ильи Свиридова, его родственник был «абсолютно здоровым и сильным мужиком», не имевшим ни вредных привычек, ни хронических болезней. Он ходил на работу и там контактировал с начальником, который 8 мая получил положительные результаты теста на COVID-19.

С первого дня заболевания сын Моргуновой занимался самолечением, принимая противомалярийные средства и делая противотромбовые уколы в живот. Последние дни он еле дышал, а иногда просто задыхался.

Жена Моргунова вместе с дочерью больше месяца пребывала на даче, а он сам остался в квартире. Последний раз мужчина вышел на связь 19 мая, а около 19:00 ему позвонила мать, но сын уже не взял трубку. Моргунова тут же забила тревогу. Когда спасатели вскрыли дверь квартиры, единственного наследника телезвезды нашли мертвым.

Свиридов попросил помолиться за сына Светланы Михайловны, скончавшегося от осложнений, вызванных коронавирусом. Родственник покойного призывает россиян быть бдительными, ведь эта болезнь опасна и убивает внезапно и коварно.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:37

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