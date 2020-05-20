Заболевший пневмонией тесть Дмитрия Харатьяна умер за месяц до 85-летнего юбилея





Дмитрий Харатьян говорит, что за последние пару недель два члена его семьи заболели пневмонией – отец и тесть. У Владимира Майко течение болезни было тяжёлым. Его положили в больницу, сделали тест на коронавирус COVID-19, показавший отрицательный результат, а из-за осложнений подключили к аппарату ИВЛ. Под наблюдением медиков тесть Харатьяна провёл почти неделю, но спасти его так и не удалось. Как отметил артист, Майко до юбилейного дня рождения не дожил всего месяц.У отца Дмитрия Харатьяна тоже диагностировали воспаление лёгких, но болезнь протекает в лёгкой форме. Результаты теста на коронавирус отрицательные. Вадим Мкртичевич лечится дома, продолжает принимать прописанные врачом антибиотики и постепенно идёт на поправку.