Политолог Михаил Погребинский рассказал об изменениях в отношениях между Россией и Украиной за год президентства Зеленского





По словам Михаила Погребинского, Владимир Зеленский смог сохранить транзит российского газа через украинскую ГТС. В конце 2019 года произошло подписание нового пятилетнего соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом». У президента получилось сдержать финансовую стабильность в государстве. Зеленский позволил функционировать телеканалам, которые часто критикуют его деятельность. При новом главе страны журналисты стали чувствовать себя свободнее, чем при бывшем. Из ключевых обещаний по предвыборной программы он смог лишь снять неприкосновенность с депутатов и содействовать принятию законопроекта об импичменте президента.Политолог отметил, Зеленский сочетает в себе черты телевизионного опытного актера, рассказывающего о позитивных изменениях в стране, по этой причине ему верят больше 40% граждан, и лидера страны, отвечающего за происходящее в ней. Однако в данном случае 60-70% считают, что он не справляется со своими задачами. Парадокс в том, что положительное отношение к президенту сохраняют 40–45% населения государства, отмечает Погребинский. Согласно утверждению политолога, президент ничего не делает, чтобы улучшить российско-украинские отношения. Эксперт отмечает, не стоило и рассчитывать на позитивные сдвиги в этом вопросе. На данный момент нет шансов в ближайшие годы на потепление отношений между Украиной и Россией.