Новая версия Samsung Galaxy S10+ неожиданно появилась в РФ





В продаже появится девайс, оснащенный керамическим корпусом и 128 Гб постоянной памяти. До этого на российском рынке был доступен Galaxy S10+ с той же конфигурацией ПЗУ, но большим количеством расцветок – белой, черной и зеленой. Более дорогие комплектации получили вышеназванный керамический корпус (белый или черный), а также большее количество флеш-памяти. Новинка доступна за 80 тысяч рублей – такая же цена и у Galaxy S10+ с 128 Гб, но со стеклянным корпусом.Отметим, что на официальном сайте Samsung на данный момент также доступны зеленая и красная версии помимо керамической. Кроме того, девайс можно приобрести на 5 000 рублей дешевле благодаря действующей скидке. Россияне, оформившие покупку до 31 мая, в подарок получают беспроводные наушники Galaxy Buds, которые по-отдельности стоят почти 10 тысяч рублей.