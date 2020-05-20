Мария Орзул вспомнила об устроенной ей травле после поцелуя с Артёмом Дзюбой





Мария Орзул говорит, что «скандальный поцелуй» с Дзюбой произошёл перед вылетом спортсмена на отборочный этап Чемпионата Европы по футболу 2016 года. Сделанное кем-то фото прощания ведущей и футболиста попало в прессу и на Орзул буквально «обрушились» представители СМИ, наперебой предлагая участие в телеэфирах и интервью.Как вспоминает Мария Орзул, многие тогда называли её любовницей Дзюбы. Однако ведущая отрицает роман с нападающим сборной России, а поцелуй, длившийся несколько секунд, не считает поводом для травли, после которой ей пришлось решать возникшие проблемы со здоровьем.