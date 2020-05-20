Мария Орзул вспомнила об устроенной ей травле после поцелуя с Артёмом Дзюбой
Отечественная телеведущая и спортивный комментатор Мария Орзул в ходе прямого эфира в Instagram с Марией Командной вспомнила, как несколько лет назад переживала травлю, устроенную из-за поцелуя с футболистом Артёмом Дзюбой. Тогда интимный момент был растиражирован СМИ и обсуждался в Сети.
Мария Орзул говорит, что «скандальный поцелуй» с Дзюбой произошёл перед вылетом спортсмена на отборочный этап Чемпионата Европы по футболу 2016 года. Сделанное кем-то фото прощания ведущей и футболиста попало в прессу и на Орзул буквально «обрушились» представители СМИ, наперебой предлагая участие в телеэфирах и интервью.
Как вспоминает Мария Орзул, многие тогда называли её любовницей Дзюбы. Однако ведущая отрицает роман с нападающим сборной России, а поцелуй, длившийся несколько секунд, не считает поводом для травли, после которой ей пришлось решать возникшие проблемы со здоровьем.
Мария Орзул говорит, что «скандальный поцелуй» с Дзюбой произошёл перед вылетом спортсмена на отборочный этап Чемпионата Европы по футболу 2016 года. Сделанное кем-то фото прощания ведущей и футболиста попало в прессу и на Орзул буквально «обрушились» представители СМИ, наперебой предлагая участие в телеэфирах и интервью.
Как вспоминает Мария Орзул, многие тогда называли её любовницей Дзюбы. Однако ведущая отрицает роман с нападающим сборной России, а поцелуй, длившийся несколько секунд, не считает поводом для травли, после которой ей пришлось решать возникшие проблемы со здоровьем.
Спорт
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:24