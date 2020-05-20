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«Лень бриться»: Кристина Асмус показала «отросшие» за время самоизоляции усы

Кристина Асмус рассмешила Instagram-фолловеров новой публикацией, показав себя с роскошными усами. Известная актриса отметила, бриться ей лень.
«Лень бриться»: Кристина Асмус показала «отросшие» за время самоизоляции усы

С фотографии, представленной в микроблоге, Асмус, подперев рукой голову, смотрит на подписчиков задумчивым взглядом. Над верхней губой знаменитости красуются шикарные усы. «Чет лень бриться», - призналась актриса и выругалась в стиле героя Михаила Боярского из «Трех мушкетеров»: «Тысяча чертей!»

Поклонников рассмешила публикация звезды. Многие «поддержали» актрису, в шутку отметив, чтобы не бриться, нужно запустить новые тренды. Некоторым фолловерам Асмус с усами напомнила солиста Little Big Илью Прусикина.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:17

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