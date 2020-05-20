Астролог Павсекакий рассказал о тайне города Ухань, ставшего главным очагом COVID-19





, - отметил астролог. Современному человеку очень сложно ощущать «особую силу» данного места – это получается только у животных, которым нелегко жить в городе, подчеркнул Богданов.Еще с древних времен человечество старалось избегать построения городов в районах разлома ядра Земли. Согласно прогнозу благодаря гороскопу астролог заявил, что к середине нынешнего века жители китайского города Ухань попросту покинут его.