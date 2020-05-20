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Участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров похвастался купленным кроссовером BMW X6

Участник скандального реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров на странице в Instagram похвастался дорогостоящей покупкой – кроссовером BMW X6. Он признался, что только сейчас исполнил свою детскую мечту.
Участник шоу «Дом-2» Илья Яббаров похвастался купленным кроссовером BMW X6

Илья Яббаров и Настя Голд до недавних пор имели автомобиль, но мечтали его продать и купить что-то новое. В соцсети участник «Дом-2» разместил фото, сделанное на фоне BMW X6. В подписи к посту он рассказал, что всё ранее запланированное с возлюбленной удалось реализовать и теперь он может похвастаться подписчикам недешёвой «обновкой». Именно о какой-либо из моделей баварского бренда BMW Яббаров мечтал с детства, говоря маме, что обязательно в будущем будет ездить на таком авто.

В комментариях один из фолловеров поинтересовался, не подарен ли Яббарову кроссовер Настей Голд или на него потрачены деньги, которые пара копила на строительство своего дома. В ответ участник проекта написал, что стройку из-за покупки они с возлюбленной отменять точно не будут.

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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 19:09

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