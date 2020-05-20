Дженнифер Энистон поделилась собственным мнением об Анджелине Джоли





51-летняя Энистон никогда не позволяла себе некорректные высказывания в адрес бывшего супруга и коллеги, разрушившей их счастье. Поклонники до сих пор не верят, что актриса простила соперницу, уже, как и она, расставшуюся с Питтом. Многие замечали, как на светских мероприятиях Энистон и Джоли стараются держаться подальше друг от друга, чтобы не пересекаться.Изначально Питт и Джоли скрывали отношения, уверяя общественность, что роман между ними зародился после развода актера с женой. Однако позже новая возлюбленная голливудского секс-символа эмоционально описывала, как спешила на съемки «Мистера и миссис Смит», чтобы оказаться на одной площадке с возлюбленным.Такие откровения не остались не замеченными Энистон. Экс-супруга Питта отметила, она не знала о происходящем, и узнать об измене мужа подобным образом ей было больно. Джоли, считает Энистон, не следовало вдаваться в такие подробности, ведь это, по меньшей мере, неприлично.