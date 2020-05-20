АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

«Плюс 2,5 кг»: Юлия Снигирь по просьбам поклонникам поправилась за время самоизоляции

Отечественная актриса театра и кино Юлия Снигирь, по мнению многих поклонников, обладает идеальной фигурой, но некоторые всё же рекомендовали ей немного поправиться. За время, проведённое в самоизоляции, артистка набрала 2,5 кг, написав, что сделала это «по просьбам телезрителей».
«Плюс 2,5 кг»: Юлия Снигирь по просьбам поклонникам поправилась за время самоизоляции

В одной из недавних публикаций Юлия Снигирь обнародовала новое фото, на котором запечатлена в белой майке и брюках, повернувшись в профиль и улыбаясь. В подписи к посту артистка отмечает, что за период карантина поправилась на 2,5 кг. Тут же она сообщила и «плохую новость», заключающуюся в том, что увеличение веса – это выросшая мышечная масса, так как в последнее время она предпочитает выполнять приседания и выпады или отжиматься.

В комментариях многие фолловеры пишут, что сейчас Снигирь выглядит немного «мускулистее», но всё равно осталась худощавой. Одна из поклонниц поинтересовалась весом актрисы, на что та ответила, что на настоящее время он составляет 52 кг, и сопроводила запись «эмодзи» в виде сложенных в молитве ладоней.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:49

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые сообщили о снижении на 17% выбросов углекислого газа в атмосферу из-за карантинных…
«Плюс 2,5 кг»: Юлия Снигирь по просьбам поклонникам поправилась за время…
«Полгода придется выдавливать его из себя»: Уткин саркастически высказался об интервью Дудя с…
Единственный сын Светланы Моргуновой умер от осложнений из-за…
Экономист Гудков спрогнозировал безработицу среди пожилых…
Hyundai Santa Fe оснастят новым стильным…
Боярский назвал себя «злобным старикашкой», посоветовав «воспитывать» звезд гнилыми…
Медики: Постоянная сухости во рту может быть признаком сахарного диабета или проблем с…
«Утомил этот гламур»: Зрители не оценили устроенные Собчак дебаты Рудковской с…
В России открылся магазин без касс и продавцов по инициативе Сбербанка, Visa и «Азбуки…
Критик Михаил Козырев о вреде «Брата-2»: «Мы выпустили в мир злого…
Ученые: Нагретый на солнце автомобиль является "камерой смерти для коронавирусной…
Герцоги Кембриджские не поздравили принца Гарри и Меган Маркл с годовщиной…
Патрушев о реализации нацпроектов: «Выявленные нарушения связаны с…
"Будешь сидеть в бочке и орать": Выздоровевшая Надежда Бабкина "угрожает" похудевшему Александру…
Елена Малышева советует пополнять запасы витамина D для успешной борьбы с…
Алексей Гуськов о коронавирусе: «Я обессилен и жалею о потерянном…
На побережье Кубанского водохранилища нашли артефакты XIX…
Детсадовская фотография Андрея Губина появилась в…
В Сети рассказали о вызывающих ужас у иностранцев блюдах русской…
"Каждый раз умираю": Анастасия Ивлеева показала поклонникам, как правильно пробовать горячие…
Федеральный суд США разрешил разрезать обломки "Титаника" ради телеграфа…
«Чисто чума»: Ксения Собчак шокирована новыми похоронными правилами…
Художник показал, как должны были выглядеть в реальности герои «Игры престолов» и…
Участница Comedy Club Марина Кравец через 1,5 месяца после рождения дочери возвращается к…
Доктор Мясников: «Коронавирус превратил больницы США в «филиал…
«Чтобы не мешал жить»: Варнава процитировала Раневскую в ответ на надоевшие вопросы о…
Инженеры из ESA разработали парус для скоростных путешествий в…
Просмотреть все новости