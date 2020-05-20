«Плюс 2,5 кг»: Юлия Снигирь по просьбам поклонникам поправилась за время самоизоляции

В одной из недавних публикаций Юлия Снигирь обнародовала новое фото, на котором запечатлена в белой майке и брюках, повернувшись в профиль и улыбаясь. В подписи к посту артистка отмечает, что за период карантина поправилась на 2,5 кг. Тут же она сообщила и «плохую новость», заключающуюся в том, что увеличение веса – это выросшая мышечная масса, так как в последнее время она предпочитает выполнять приседания и выпады или отжиматься.В комментариях многие фолловеры пишут, что сейчас Снигирь выглядит немного «мускулистее», но всё равно осталась худощавой. Одна из поклонниц поинтересовалась весом актрисы, на что та ответила, что на настоящее время он составляет 52 кг, и сопроводила запись «эмодзи» в виде сложенных в молитве ладоней.