«Полгода придется выдавливать его из себя»: Уткин саркастически высказался об интервью Дудя с Деревянко
Василий Уткин саркастически высказался об интервью, которое Павел Деревянко дал Юрию Дудю. Свое мнение блогер опубликовал в микроблоге Twitter.
В YouTube-шоу «вДудь» Деревянко рассказал, как зачал старшую дочь на первом свидании с будущей женой, хотя не собирался заводить семью. Сейчас у него уже двое детей, но он по-прежнему предпочитает жить один в московской квартире. Актер также вспомнил, как отказал Владимиру Путину стать его доверенным лицом и депрессии, начавшейся после исполнения роли стриптизера.
Ранее блогер рассказал о своем отношении к феминизму. Для него это слово связано с «движением идиоток».
В YouTube-шоу «вДудь» Деревянко рассказал, как зачал старшую дочь на первом свидании с будущей женой, хотя не собирался заводить семью. Сейчас у него уже двое детей, но он по-прежнему предпочитает жить один в московской квартире. Актер также вспомнил, как отказал Владимиру Путину стать его доверенным лицом и депрессии, начавшейся после исполнения роли стриптизера.
«Дудь, как всегда, записал отличное интервью. Знаете, что я из него почерпнул? Ближайшие полгода мне придется выдавливать из себя Павла Деревянко. Он отлично подходит, как раз 62 кило, го!» - написал Уткин.
Ранее блогер рассказал о своем отношении к феминизму. Для него это слово связано с «движением идиоток».
Общество
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:41