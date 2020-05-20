В США разбился очередной истребитель F-35





Представители авиационного подразделения 33rd Fighter Wing рассказали в соцсети Twitter, что F-35A Lightning II из 58-й эскадрильи истребителей разбился во время стандартной ночной тренировки. В результате крушения возле авиабазы Эглин в штате Флорида пилот вылетел из кабины и получил незначительные травмы. Впоследствии пострадавшего доставили в больницу 96-й медицинской группы, а теперь его состояние оценивается как стабильное.На месте происшествия сейчас работают специалисты, которые пытаются выяснить обстоятельства и причины авиакатастрофы. По словам журналистов из американского издания The Drive, это уже третья авария, закончившаяся полным уничтожением самолета-"невидимки". Известно, что последнее крушение произошло 15 мая: экипажу пришлось катапультироваться из истребителя пятого поколения F-22 Raptor из-за потери управления.