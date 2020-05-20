Боярский назвал себя «злобным старикашкой», посоветовав «воспитывать» звезд гнилыми помидорами





В период карантина знаменитость переквалифицировался в водителя для собственной жены Ларисы Луппиан. Актриса продолжает работать и записывает спектакли для онлайн-показов. Такой способ демонстрации искусства Боярский не приветствует. По словам кинозвезды, он не слишком жалует игру современных артистов, которые не выкладываются на все 100 процентов. Однако зрители, уверен 70-летний актер, могут повлиять на ситуацию. Для этого необходимо приходить на представления с запасом гнилых помидоров и, если что-то не нравится, забрасывать ими звезд, чтобы лучше работали.При этом знаменитость попросил не воспринимать данные слова слишком буквально, а делать «скидку» на его почтенный возраст. Боярский отметил, в последнее время он превратился в «злобного и ворчливого старикашку», которого кроме семьи уже ничто не интересует.Сейчас народный артист, проживающий со своими близкими на даче под Санкт-Петербургом, все свободное время посвящает внукам. С иронией кинозвезда заявляет, у него достаточно сил, чтобы самостоятельно передвигаться, ходить в аптеку и носить внучат на руках.