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Боярский назвал себя «злобным старикашкой», посоветовав «воспитывать» звезд гнилыми помидорами

Михаил Боярский в эфире радио «КП» заявил, что «воспитывать» современных звезд нужно по старой-доброй традиции – забрасывая гнилыми помидорами. При этом известный актер посоветовал не воспринимать слова «злобного и ворчливого старикашки» всерьез.
Боярский назвал себя «злобным старикашкой», посоветовав «воспитывать» звезд гнилыми помидорами

В период карантина знаменитость переквалифицировался в водителя для собственной жены Ларисы Луппиан. Актриса продолжает работать и записывает спектакли для онлайн-показов. Такой способ демонстрации искусства Боярский не приветствует. По словам кинозвезды, он не слишком жалует игру современных артистов, которые не выкладываются на все 100 процентов. Однако зрители, уверен 70-летний актер, могут повлиять на ситуацию. Для этого необходимо приходить на представления с запасом гнилых помидоров и, если что-то не нравится, забрасывать ими звезд, чтобы лучше работали.

При этом знаменитость попросил не воспринимать данные слова слишком буквально, а делать «скидку» на его почтенный возраст. Боярский отметил, в последнее время он превратился в «злобного и ворчливого старикашку», которого кроме семьи уже ничто не интересует.

Сейчас народный артист, проживающий со своими близкими на даче под Санкт-Петербургом, все свободное время посвящает внукам. С иронией кинозвезда заявляет, у него достаточно сил, чтобы самостоятельно передвигаться, ходить в аптеку и носить внучат на руках.

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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:25

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