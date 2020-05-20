Hyundai Santa Fe оснастят новым стильным салоном
Корейские автоконцерны также начинают использовать большие вертикальные дисплеи в салонах своих автомобилей. Скорее всего, он появится в обновленной версии Hyundai Santa Fe для китайских покупателей, сообщили инсайдеры из TheKoreanCarBlog.
Вместо центральных дефлекторов будет установлен тачскрин, а сам экран, как в новой версии S-Class, должен плавно «перейти» в стильную глянцевую центральную консоль. Другие сведения о транспортном средстве пока не предоставлены. Напомним, что текущая модификация доступна на китайском рынке уже около 2 лет: по сравнению с мировой модификацией она имеет увеличенную на 10 сантиметров колёсную базу, другой дизайн задних фонарей, а также уникальную биометрическую систему идентификации водителя по отпечаткам пальцев.
В подкапотном пространстве располагается 2,0-литровый турбодвигатель на 245 лошадиных сил, функционирующий в паре с АКПП, привод – передний или полный. Стоимость автомобиля начинается от 212,8 тысяч юаней (почти 2,2 миллиона рублей).
Вместо центральных дефлекторов будет установлен тачскрин, а сам экран, как в новой версии S-Class, должен плавно «перейти» в стильную глянцевую центральную консоль. Другие сведения о транспортном средстве пока не предоставлены. Напомним, что текущая модификация доступна на китайском рынке уже около 2 лет: по сравнению с мировой модификацией она имеет увеличенную на 10 сантиметров колёсную базу, другой дизайн задних фонарей, а также уникальную биометрическую систему идентификации водителя по отпечаткам пальцев.
В подкапотном пространстве располагается 2,0-литровый турбодвигатель на 245 лошадиных сил, функционирующий в паре с АКПП, привод – передний или полный. Стоимость автомобиля начинается от 212,8 тысяч юаней (почти 2,2 миллиона рублей).
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:30