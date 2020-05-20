«Утомил этот гламур»: Зрители не оценили устроенные Собчак дебаты Рудковской с критиками





В рамках шоу Собчак Яна Рудковская отвечала на заданные вопросы, большинство которых касались её материального положения, семьи и работы. Однако основной темой выпуска всё же стал гламур, к которому, как оказалось, большинство зрителей относятся негативно. В комментариях интернет-пользователи пишут, что новое шоу Собчак «провальное» и его стоило проводить не в формате дебатов, а сделать обычное интервью. О том, как оценили зрители выпуск с Рудковской, можно судить по количеству набранных за первые пару часов после выхода «лайков и дизлайков». Отметок «Нравится» за это время набралось чуть более 1800, а вот негативных – почти 2100.Многие фолловеры в комментариях высказываются не только о шоу Собчак, но и о Яне Рудковской. Некоторые заметили огромную разницу между её гламурным образом на фото в соцсетях и «старой внешностью» в реальной жизни. Критикуют также «странный» вкус продюсера, а кому-то показались нелепыми её попытки оправдать себя в глазах посторонних людей.