Экономист Гудков спрогнозировал безработицу среди пожилых россиян

«Думаю, надо сделать пенсионный возраст на уровне 64 лет. За одного ребенка женщинам снижать его до 62 лет, за двух – до 59, за трех – до 56», - пояснил экономист.







В РФ идет четвертая промышленная революция, не связанная с «коронакризисом». Рынок роботизируется и компьютеризируется, а потребность в работниках падает из-за внедрения автоматизированных процессов. Спросом пользуются молодые специалисты, обучавшиеся по обновленной программе.Гудков считает, что РФ пора ориентироваться на гендерное равенство, то есть нужно уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. Сейчас решить вопрос сложно, так как слабый пол получает льготы за рождение детей.