Экономист Гудков спрогнозировал безработицу среди пожилых россиян
В России в ближайшее время может начаться безработица в группе пожилых граждан из-за устаревших навыков и умений. Прогноз предоставил экономист Андрей Гудков.
В РФ идет четвертая промышленная революция, не связанная с «коронакризисом». Рынок роботизируется и компьютеризируется, а потребность в работниках падает из-за внедрения автоматизированных процессов. Спросом пользуются молодые специалисты, обучавшиеся по обновленной программе.
Гудков считает, что РФ пора ориентироваться на гендерное равенство, то есть нужно уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. Сейчас решить вопрос сложно, так как слабый пол получает льготы за рождение детей.
В РФ идет четвертая промышленная революция, не связанная с «коронакризисом». Рынок роботизируется и компьютеризируется, а потребность в работниках падает из-за внедрения автоматизированных процессов. Спросом пользуются молодые специалисты, обучавшиеся по обновленной программе.
Гудков считает, что РФ пора ориентироваться на гендерное равенство, то есть нужно уравнять пенсионный возраст мужчин и женщин. Сейчас решить вопрос сложно, так как слабый пол получает льготы за рождение детей.
«Думаю, надо сделать пенсионный возраст на уровне 64 лет. За одного ребенка женщинам снижать его до 62 лет, за двух – до 59, за трех – до 56», - пояснил экономист.
Экономика
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:36