Медики: Постоянная сухости во рту может быть признаком сахарного диабета или проблем с почками





Прежде всего, постоянная сухость во рту может быть признаком развития сахарного диабета. Из-за повышенного содержания сахара развивается данное заболевание. Согласно утверждению медиков, чувство жажды - один из первых сигналов этой болезни. Наличие ОРВИ и вирусной инфекции может провоцировать сухость во рту. Это может свидетельствовать о повышении температуры тела из-за обезвоживания.Именно поэтому медики настоятельно советуют во время ОРВИ выпивать большое количество жидкости. Порой больному для восстановления организма может потребоваться до 3 литров воды в день. Серьезные заболевания почек могут сопровождаться сухостью во рту. С помощью этих органов в организме поддерживается водно-солевой баланс, однако, когда возникает нарушение в их работе, они не способны нормально функционировать. Особое внимание следует обратить на частоту посещения туалета. При частых мочеиспусканиях вода не может задерживаться в организме, что свидетельствует о заболеваниях. При появлении чувства жажды нужно обратиться к специалисту за консультацией для выяснения причины данного симптома.