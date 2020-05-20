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В России открылся магазин без касс и продавцов по инициативе Сбербанка, Visa и «Азбуки вкуса»

Совместная работа Сбербанка, Visa и «Азбуки вкуса» позволила открыть первый в России магазин без касс и продавцов. Технология заработала в тестовом режиме в одном из супермаркетов делового центра «Москва-Сити».

Как сообщает пиар-директор «Азбуки вкуса» Юлия Лебедь, корпорация открыла магазин, в котором любой желающий может взять товар и выйти с ним из помещения, а деньги с банковского счета спишутся автоматически. Создание подобной технологии было бы невозможным без участия платежной системы Visa и Сбербанка. Известно, что в торговом зале работает система компьютерного зрения, которая отслеживает покупки посетителя. Аналогичную разработку ранее внедрили в американских супермаркетах Amazon.

На данный момент технология доступна лишь нескольким клиентам, а через месяц - она станет доступной всем людям. Для пользования услугой нужно установить в смартфоне программу Take&Go от Сбербанка и завести в ней личный профиль. Лебедь поспешила заверить, что нововведения не заставят сеть отказаться от полноценного штата. «В торговых залах работают сотрудники, которые помогают упаковывать фрукты, овощи, товары на развес. Мы просто развиваем еще один формат», - добавила представитель «Азбуки вкуса».

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Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:11

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