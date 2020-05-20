Критик Михаил Козырев о вреде «Брата-2»: «Мы выпустили в мир злого Франкенштейна»

«Я собирал к фильму саундтрек и не горжусь своей работой. Мы создали монстра, который умножил все существовавшее в мире зло. Последствия дебюта картины оказались ужаснее и разрушительнее моих самых жутких опасений», - цитирует Esquire Козырева.





Музыкальный критик не мог знать о последствиях выхода «Брата-2», поэтому не стыдится хорошо проделанной работы. С момента премьерного показа прошло уже 20 лет, но люди до сих пор восторгаются картиной Алексея Балабанова.