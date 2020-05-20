"Будешь сидеть в бочке и орать": Выздоровевшая Надежда Бабкина "угрожает" похудевшему Александру Васильеву

«Ты не имеешь права быть стройней меня. Знаешь, у меня дома есть бочка. Посажу тебя туда так, чтобы одна голова торчала, а затем оболью ледяной водой. Будешь кричать и просить выпустить тебя. Вот это будет жест!» - пошутила Бабкина.

Васильев и Бабкина после коронавируса отсидели дома положенный 14-дневный карантин и возобновили работу здоровыми и энергичными. За полтора месяца отсутствия звезды похудели и похорошели, поэтому стали красоваться друг перед другом.Историк моды разместил в своем Instagram ролик, на котором Бабкина указывает ему на появившиеся после выписки бока. Васильев отрицает, что вновь начал набирать вес и обещает осенью прийти к коллеге в гости, наесться вкусностей и растолстеть.