Герцоги Кембриджские не поздравили принца Гарри и Меган Маркл с годовщиной свадьбы
Принц Гарри и Меган Маркл 19 мая отпраздновали вторую годовщину со дня свадьбы. Супруги получили массу поздравлений, но герцоги Кембриджские по какой-то причине «забыли» о праздничной дате членов королевской семьи.
Как сообщают источники, правящая королева Великобритании Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон публично не поздравили герцогов Сассекских с таким событием. Не исключено, что они сделали это по телефону, но подтверждения данная информация не имеет. В минувшем году принц Гарри и Меган Маркл также не получали поздравлений от титулованных родственников, во всяком случае их не наблюдалось в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram, где обычно упоминают о всех важных событиях.
Несколько месяцев назад герцоги Сассекские официально сложили с себя полномочия, возлагаемые на членов монаршей семьи. Позже супруги с годовалым сыном Арчи переехали в Канаду, а затем приняли решение обосноваться в США. Из-за переезда, на котором настояла Меган Маркл, принц Гарри начал меньше общаться с родственниками, но, как недавно стало известно, наладил отношения со старшим братом и чаще, чем раньше, разговаривает с ним по телефону.
Как сообщают источники, правящая королева Великобритании Елизавета II, принц Уильям и Кейт Миддлтон публично не поздравили герцогов Сассекских с таким событием. Не исключено, что они сделали это по телефону, но подтверждения данная информация не имеет. В минувшем году принц Гарри и Меган Маркл также не получали поздравлений от титулованных родственников, во всяком случае их не наблюдалось в официальном аккаунте королевской семьи в Instagram, где обычно упоминают о всех важных событиях.
Несколько месяцев назад герцоги Сассекские официально сложили с себя полномочия, возлагаемые на членов монаршей семьи. Позже супруги с годовалым сыном Арчи переехали в Канаду, а затем приняли решение обосноваться в США. Из-за переезда, на котором настояла Меган Маркл, принц Гарри начал меньше общаться с родственниками, но, как недавно стало известно, наладил отношения со старшим братом и чаще, чем раньше, разговаривает с ним по телефону.
В мире
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:05