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Ученые: Нагретый на солнце автомобиль является "камерой смерти для коронавирусной инфекции"

Издание Forbes изучило итоги научной работы исследователей, представляющих Университет Джорджии (США), в которой было указано, что автомобиль можно считать «смертельной камерой для коронавируса». При этом речь идёт об очень эффективном и недорогом методе, отмечают специалисты.
Ученые: Нагретый на солнце автомобиль является "камерой смерти для коронавирусной инфекции"

Дело в том, что в случае нагревания поверхности до 55 градусов, более 99,98% вируса погибнет менее, чем за полчаса. Если же температура увеличивается еще на 10 градусов, патоген погибает в течение пяти минут. При температуре окружающей среды чуть более +25 автомобильный салон прогревается до 50 градусов за 50-55 минут. Стоит не забывать о прямой взаимосвязи: чем выше температура воздуха, тем жарче будет в салоне.

Человек может не беспокоиться, забыв защитные маски или перчатки в транспортном средстве, особенно в солнечную погоду. Ученые выяснили, что коронавирус всё равно уничтожится из-за высоких показателей температуры. Лучше всего забыть защитный аксессуар на таких местах, как приборная панель, багажник или переднее сиденье.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:07

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