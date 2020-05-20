Ученые: Нагретый на солнце автомобиль является "камерой смерти для коронавирусной инфекции"





Дело в том, что в случае нагревания поверхности до 55 градусов, более 99,98% вируса погибнет менее, чем за полчаса. Если же температура увеличивается еще на 10 градусов, патоген погибает в течение пяти минут. При температуре окружающей среды чуть более +25 автомобильный салон прогревается до 50 градусов за 50-55 минут. Стоит не забывать о прямой взаимосвязи: чем выше температура воздуха, тем жарче будет в салоне.Человек может не беспокоиться, забыв защитные маски или перчатки в транспортном средстве, особенно в солнечную погоду. Ученые выяснили, что коронавирус всё равно уничтожится из-за высоких показателей температуры. Лучше всего забыть защитный аксессуар на таких местах, как приборная панель, багажник или переднее сиденье.