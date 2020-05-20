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Елена Малышева советует пополнять запасы витамина D для успешной борьбы с коронавирусом

Елена Малышева считает COVID-19 смертельно опасным для людей с ослабленным иммунитетом, но уточняет, коронавирус не является глобальной проблемой человечества. Теледоктор рекомендует согражданам защитить себя от инфекции, укрепляя защитные функции организма путем восполнения запасов витамина D.
Елена Малышева советует пополнять запасы витамина D для успешной борьбы с коронавирусом

Прежде всего, нужно пересмотреть рацион питания. В ежедневное меню следует включить продукты, богатые витамином D. В России, как показало исследование отечественных ученых, у большинства граждан, независимо от того, проживают ли они в северных или южных регионах, наблюдается дефицит данного компонента. Для нормального иммунитета, способного активировать клетки, уничтожающие микробы и вирусы, требуется концентрация витамина в пределах 30-75 нг/мл.

Малышева рекомендует согражданам, у которых уровень этого компонента приблизился к нижнему порогу, принимать его в лекарственной форме. Однако специалист подчеркивает, все назначения должен делать врач. Россиянам теледоктор советует налегать на морепродукты, ведь 100 г печени трески и 100 г селедки дают организму 25 г и 4 г суточной нормы витамина D соответственно.

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Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:54

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