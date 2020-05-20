Елена Малышева советует пополнять запасы витамина D для успешной борьбы с коронавирусом

Прежде всего, нужно пересмотреть рацион питания. В ежедневное меню следует включить продукты, богатые витамином D. В России, как показало исследование отечественных ученых, у большинства граждан, независимо от того, проживают ли они в северных или южных регионах, наблюдается дефицит данного компонента. Для нормального иммунитета, способного активировать клетки, уничтожающие микробы и вирусы, требуется концентрация витамина в пределах 30-75 нг/мл.Малышева рекомендует согражданам, у которых уровень этого компонента приблизился к нижнему порогу, принимать его в лекарственной форме. Однако специалист подчеркивает, все назначения должен делать врач. Россиянам теледоктор советует налегать на морепродукты, ведь 100 г печени трески и 100 г селедки дают организму 25 г и 4 г суточной нормы витамина D соответственно.