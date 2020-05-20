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Патрушев о реализации нацпроектов: «Выявленные нарушения связаны с коррупцией»

Николай Патрушев рассказал о проверке реализации нацпроектов. Секретарь Совбеза признался, что большинство выявленных нарушений имеют коррупционную составляющую.
Патрушев о реализации нацпроектов: «Выявленные нарушения связаны с коррупцией»

Президент Владимир Путин утвердил ряд нацпроектов, которые к 2024 году должны вывести экономику РФ в лидеры. В ходе последней проверки выявлены подложные отчеты, оплата невыполненной работы, несоблюдение правил проведения госзакупок, коррупция. Основные несоответствия зафиксированы в «Здравоохранении», БКАД, «Культуре», Образовании», «Демографии», «Жилье и городской среде».
«Пандемия COVID-19 не должна сорвать достижение стратегических задач. Мы обязаны воспользоваться ситуацией и стать более востребованными. Важно на всех уровнях власти повысить качество контроля и добиться достижения ключевых показателей», - заявил Патрушев.

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Экономика / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 18:03

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