Патрушев о реализации нацпроектов: «Выявленные нарушения связаны с коррупцией»

«Пандемия COVID-19 не должна сорвать достижение стратегических задач. Мы обязаны воспользоваться ситуацией и стать более востребованными. Важно на всех уровнях власти повысить качество контроля и добиться достижения ключевых показателей», - заявил Патрушев.







Президент Владимир Путин утвердил ряд нацпроектов, которые к 2024 году должны вывести экономику РФ в лидеры. В ходе последней проверки выявлены подложные отчеты, оплата невыполненной работы, несоблюдение правил проведения госзакупок, коррупция. Основные несоответствия зафиксированы в «Здравоохранении», БКАД, «Культуре», Образовании», «Демографии», «Жилье и городской среде».