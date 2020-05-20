На побережье Кубанского водохранилища нашли артефакты XIX века
В Карачаево-Черкесской республике обнаружили уникальные артефакты XIX века. Местным жителям удалось найти на побережье Кубанского водохранилища камни с необычными символами.
Блогер Олег Гончарюк утверждает, что благодаря обмелению Кубанского водохранилища, которое также называют Черкесским морем - местные жители заметили несколько десятков странных камней. Эти артефакты с знаками звезд и аббревиатурами на латинском языке заинтересовали специалистов из музея-заповедника имени Байчоровой. Ученые определили, что находки были фрагментами кирпичей из солеварни XIX столетия, которая принадлежала гвардейскому ротмистру барону Фитингофу.
Немногим позднее дворянин передал предприятие во владение графу Монжене де-Сен-Моран. Последний, в свою очередь, уступил солеварню французскому акционерному обществу. Инвесторы решили развернуть активное строительство на берегах водоема. Что касается символов, то они являются логотипами кирпичного завода в Екатеринославской губернии. Завод в конце концов не выдержал конкуренции и разорился, а в 60 годы 20 века заброшенные и разрушенные постройки оказались затоплены водами Черкесского моря.
Блогер Олег Гончарюк утверждает, что благодаря обмелению Кубанского водохранилища, которое также называют Черкесским морем - местные жители заметили несколько десятков странных камней. Эти артефакты с знаками звезд и аббревиатурами на латинском языке заинтересовали специалистов из музея-заповедника имени Байчоровой. Ученые определили, что находки были фрагментами кирпичей из солеварни XIX столетия, которая принадлежала гвардейскому ротмистру барону Фитингофу.
Немногим позднее дворянин передал предприятие во владение графу Монжене де-Сен-Моран. Последний, в свою очередь, уступил солеварню французскому акционерному обществу. Инвесторы решили развернуть активное строительство на берегах водоема. Что касается символов, то они являются логотипами кирпичного завода в Екатеринославской губернии. Завод в конце концов не выдержал конкуренции и разорился, а в 60 годы 20 века заброшенные и разрушенные постройки оказались затоплены водами Черкесского моря.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:41