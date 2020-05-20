Ученые сообщили о снижении на 17% выбросов углекислого газа в атмосферу из-за карантинных мер





По словам экспертов, каждая страна имеет разные показатели снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. Например, в США его количество уменьшилось приблизительно на 1/3, в Индии - на 26%, в странах Европы - на 27%. Есть отличия в уровнях выбросов вредных веществ по месяцам. К примеру, в феврале 2020 года в Китае можно было наблюдать рекордное уменьшение количества выбросов, поскольку в этой стране быстрее ввели ограничения по причине распространения COVID-19.Согласно прогнозам специалистов, по результатам 2020 года выбросы могут понизиться на 7% по сравнению с 2019 годом. Всё зависит от длительности сохранения карантинных мер в разных странах. В случае продолжения их до конца 2020 года, данный показатель сохранится, но при отмене ограничений до конца лета, уровень достигнет 4%. Учёные также добавляют, если придерживаться фактов в ближайшее время, то получится уменьшить темп глобального потепления, а средняя температура снизиться почти на 2°.