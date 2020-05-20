АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые рассказали о наступлении «солнечного…
EUR 79.17 USD 72.39
Курс валют на 20.05.2020

Алексей Гуськов о коронавирусе: «Я обессилен и жалею о потерянном времени»

Алексей Гуськов высказался о коронавирусе, продолжающем «терроризировать» Москву. В свой 62-й день рождения актер обессилен и жалеет о потерянном времени.
Алексей Гуськов о коронавирусе: «Я обессилен и жалею о потерянном времени»

Гуськов считает мужчин мнительными существами, реагирующими на любые замечания. Одно лишнее слово, и сильный пол на долгое время начнет видеть все вокруг в темных тонах. Для людей актерской профессии возраст имеет огромное значение, особенно, если рядом говорят: «Он далеко не Ромео».
«Эти два месяца самоизоляции я постоянно боялся за родных. Мне было жаль потерянного, украденного у меня времени. Я лишился возможности заниматься любимым делом, репетировать, общаться с коллегами. После возвращения к нормальной жизни я обещаю забыть слово «потом» и говорить всегда только «сейчас», - рассказал Гуськов.

Актер справился с чувством бессилия и нервозностью мыслью о том, что скоро его жизнь станет здоровее, активнее, ярче. Знаменитость думал о будущем, мечтал и выполнял рекомендации медиков, чтобы избежать заражения.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые сообщили о снижении на 17% выбросов углекислого газа в атмосферу из-за карантинных…
«Плюс 2,5 кг»: Юлия Снигирь по просьбам поклонникам поправилась за время…
«Полгода придется выдавливать его из себя»: Уткин саркастически высказался об интервью Дудя с…
Единственный сын Светланы Моргуновой умер от осложнений из-за…
Экономист Гудков спрогнозировал безработицу среди пожилых…
Hyundai Santa Fe оснастят новым стильным…
Боярский назвал себя «злобным старикашкой», посоветовав «воспитывать» звезд гнилыми…
Медики: Постоянная сухости во рту может быть признаком сахарного диабета или проблем с…
«Утомил этот гламур»: Зрители не оценили устроенные Собчак дебаты Рудковской с…
В России открылся магазин без касс и продавцов по инициативе Сбербанка, Visa и «Азбуки…
Критик Михаил Козырев о вреде «Брата-2»: «Мы выпустили в мир злого…
Ученые: Нагретый на солнце автомобиль является "камерой смерти для коронавирусной…
Герцоги Кембриджские не поздравили принца Гарри и Меган Маркл с годовщиной…
Патрушев о реализации нацпроектов: «Выявленные нарушения связаны с…
"Будешь сидеть в бочке и орать": Выздоровевшая Надежда Бабкина "угрожает" похудевшему Александру…
Елена Малышева советует пополнять запасы витамина D для успешной борьбы с…
Алексей Гуськов о коронавирусе: «Я обессилен и жалею о потерянном…
На побережье Кубанского водохранилища нашли артефакты XIX…
Детсадовская фотография Андрея Губина появилась в…
В Сети рассказали о вызывающих ужас у иностранцев блюдах русской…
"Каждый раз умираю": Анастасия Ивлеева показала поклонникам, как правильно пробовать горячие…
Федеральный суд США разрешил разрезать обломки "Титаника" ради телеграфа…
«Чисто чума»: Ксения Собчак шокирована новыми похоронными правилами…
Художник показал, как должны были выглядеть в реальности герои «Игры престолов» и…
Участница Comedy Club Марина Кравец через 1,5 месяца после рождения дочери возвращается к…
Доктор Мясников: «Коронавирус превратил больницы США в «филиал…
«Чтобы не мешал жить»: Варнава процитировала Раневскую в ответ на надоевшие вопросы о…
Инженеры из ESA разработали парус для скоростных путешествий в…
Просмотреть все новости