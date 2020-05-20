Алексей Гуськов о коронавирусе: «Я обессилен и жалею о потерянном времени»

«Эти два месяца самоизоляции я постоянно боялся за родных. Мне было жаль потерянного, украденного у меня времени. Я лишился возможности заниматься любимым делом, репетировать, общаться с коллегами. После возвращения к нормальной жизни я обещаю забыть слово «потом» и говорить всегда только «сейчас», - рассказал Гуськов.





Гуськов считает мужчин мнительными существами, реагирующими на любые замечания. Одно лишнее слово, и сильный пол на долгое время начнет видеть все вокруг в темных тонах. Для людей актерской профессии возраст имеет огромное значение, особенно, если рядом говорят: «Он далеко не Ромео».Актер справился с чувством бессилия и нервозностью мыслью о том, что скоро его жизнь станет здоровее, активнее, ярче. Знаменитость думал о будущем, мечтал и выполнял рекомендации медиков, чтобы избежать заражения.