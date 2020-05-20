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В Сети рассказали о вызывающих ужас у иностранцев блюдах русской кухни

В кухне каждого из народов мира есть особые, традиционные только для них блюда, и русская в этом плане не исключение. Привычная для россиян пища иногда совершенно непонятна и даже «ужасающая» для иностранцев, рассказывают пользователи Сети.
В Сети рассказали о вызывающих ужас у иностранцев блюдах русской кухни

Оказалось, что некоторые жители европейских стран называют борщ «кровавым супом» и не понимают, как можно и нужно есть это блюдо. К примеру, одна из интернет-пользователей рассказала, что готовила его для английских друзей. Те сначала ложками выбрали всю жидкость, а затем начали «намазывать» картошку, свеклу, капусту и другие ингредиенты на хлеб, делая бутерброды. Гречку многие считают «зерном для кур», а один американец признался, что по вкусу она напоминает грязь. Одна из россиянок рассказала, что её возлюбленный из Германии ненавидит пельмени, а его знакомые не понимают, как можно есть «трупы» рыб с пивом. «Ужасом и дрожащим жиром» многие называю холодец, а привычный в России салат «оливье» - «майонезной мешаниной».

Однако далеко не всем приходятся не по вкусу блюда русской кухни. Молодая россиянка рассказала, что её возлюбленный-иностранец любит практически всё ею приготовленное – пельмени, блины с начинкой, сырники, борщ, гороховый суп, котлеты, гречку и прочее. Единственное, что его удивляет – это горячий чай с лимоном в летнюю жару.

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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:30

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