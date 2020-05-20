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Федеральный суд США разрешил разрезать обломки "Титаника" ради телеграфа Маркони

Председатель федерального суда штата Виргиния в США одобрил новую экспедицию компании RMS Titanic Inc. Власти разрешили разрезать обломки "Титаника", чтобы поднять на поверхность беспроводной телеграф Маркони.

Впервые за 108 лет, с тех пор как "Титаник" опустился на дно океана, исследователи отправятся с подводной экспедицией к его корпусу. Их целью является беспроводной телеграф Маркони, который использовали для сигнала бедствия. Именно благодаря устройству на место трагедии явился корабль "Карпатия". Ученые назвали мероприятие "уникальной возможностью достать артефакт, который присоединится к наследию затонувшего лайнера". Историческую операцию возглавит компания RMS Titanic Inc., которая все еще должна утвердить финансовый план.

Экспедиция должна начаться этим летом: специалисты задействуют подводных роботов, которые осторожно заберут телеграф Маркони и его компоненты с корабля. "В случае успеха, его вполне можно восстановить до рабочего состояния", - проинформировали в пресс-службе RMS Titanic Inc. Проекту противостояло Национальное управление океанических и атмосферных исследований, чьи сотрудники утверждали, что "Титаник" является местом захоронения, а не "музейным запасом".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:19

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