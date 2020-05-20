Детсадовская фотография Андрея Губина появилась в Сети
В фанатском Instagram-аккаунте обнародовали детский снимок Андрея Губина. Сделана фотография, где артисту не больше пяти лет, предположительно, в детском саду.
Архивный кадр подписан фразой, по-философски характеризующей детство. Данный период можно назвать тем, что люди «потеряли во времени, но сохранили в себе». Губин в детстве, как отметили фанаты, был симпатичным и милым мальчиком. Повзрослев, артист не утратил свою привлекательность и превратился в интересного мужчину.
Поклонники с нетерпением ожидают возвращения артиста на сцену. Судя по словам пиар-директора знаменитости, вскоре фанаты услышат новые песни Губина, которые окажутся на вершине хит-парадов.
Архивный кадр подписан фразой, по-философски характеризующей детство. Данный период можно назвать тем, что люди «потеряли во времени, но сохранили в себе». Губин в детстве, как отметили фанаты, был симпатичным и милым мальчиком. Повзрослев, артист не утратил свою привлекательность и превратился в интересного мужчину.
Поклонники с нетерпением ожидают возвращения артиста на сцену. Судя по словам пиар-директора знаменитости, вскоре фанаты услышат новые песни Губина, которые окажутся на вершине хит-парадов.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:35