Детсадовская фотография Андрея Губина появилась в Сети

Архивный кадр подписан фразой, по-философски характеризующей детство. Данный период можно назвать тем, что люди «потеряли во времени, но сохранили в себе». Губин в детстве, как отметили фанаты, был симпатичным и милым мальчиком. Повзрослев, артист не утратил свою привлекательность и превратился в интересного мужчину.Поклонники с нетерпением ожидают возвращения артиста на сцену. Судя по словам пиар-директора знаменитости, вскоре фанаты услышат новые песни Губина, которые окажутся на вершине хит-парадов.