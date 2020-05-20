«Чисто чума»: Ксения Собчак шокирована новыми похоронными правилами Санкт-Петербурга
Ксения Собчак шокирована новыми похоронными правилами, внедренными главным санврачом Натальей Башкетовой из-за коронавируса. Происходящее в Санкт-Петербурге ведущая назвала «чисто чумой».
Согласно новым требованиям, всех умерших придется хоронить только в закрытых гробах. Родственники и друзья не могут проститься с покойными вне зависимости от причины смерти. Процессию будут издали провожать только члены семьи, надевшие средства индивидуальной защиты.
Ранее доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеет все человечество, но выживут только те, кому это предначертано.
Согласно новым требованиям, всех умерших придется хоронить только в закрытых гробах. Родственники и друзья не могут проститься с покойными вне зависимости от причины смерти. Процессию будут издали провожать только члены семьи, надевшие средства индивидуальной защиты.
«Пришло время называть вещи своими именами. Вокруг творится чума!» - цитирует Собчак «Рамблер».
Ранее доктор Мясников рассказал, что коронавирусом переболеет все человечество, но выживут только те, кому это предначертано.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:16