Доктор Мясников: «Коронавирус превратил больницы США в «филиал ада»

«В Нью-Йорке переполнены даже огромные госпитали. Там творится ад. В палатах и приемном покое постоянно раздаются выстрелы. Я все видел своими глазами – дежурил, а тут в кабинет вбегает истекающий кровью человек и падает», - рассказал Мясников.





Однажды представитель информационного центра по коронавирусу с другим врачом оказался прямо на линии огня, но его не задела ни одна пуля. Во время его дежурств часто поступали раненые полицейские, но медик так и не привык к этому безумию.США занимают первое место антирейтинга по распространению коронавируса. К 20 мая число зараженных превысило 1,5 млн. Врачам не удалось спасти около 92 тыс. пациентов, передает «Рамблер».