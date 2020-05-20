Инженеры из ESA разработали парус для скоростных путешествий в космосе





На официальном портале ESA появилась публикация, которая оценила потенциал ультратонкого солнечного паруса, изготовленного из графена толщиной в один атом углерода. Результаты исследования показали, что разработка может ускорить путешествия звездолетов к другим планетам и системам. Подобные паруса считаются одной из самых многообещающих технологий для покорения космоса. Сбор энергии непосредственно от светил позволит увеличить дальность полета и скорость передвижения аппаратов.Дело в том, что нынешние корабли несут большое количество топлива, которое затрудняет их запуск. Перегрузки также способствуют медленному передвижению и низкой управляемости. Из-за перечисленных факторов экипажи вынуждены делать сложные орбитальные маневры вокруг других планет. Главной особенностью солнечных парусов является их надежность: за последние 10 лет они были испробованы на двух звездолетах. Автор проекта Сантьяго Картамил-Буэно сообщил, что хоть графен и можно увеличить до паруса шириной в 1 км, его развертывание станет серьезной проблемой.